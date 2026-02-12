В Урюпинском районе подрядчика заподозрили в завышении цены тротуара на 1 млн

В Волгоградской области возбудили уголовное дело о мошеннических действиях подрядчика по муниципальному контракту (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Проверка прокуратуры выявила несоответствие в 1 млн руб. между реальным объемом работ и заявленным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Администрация Салтынского сельского поселения Урюпинского района заключила муниципальный контракт с предпринимателем на обустройство асфальтированного тротуара на ул. Школьной. Сумма договора составила более 1,8 млн руб. После проверки выполненных работ выяснилось, что их объем и цена стройматериалов были завышены более чем на 1 млн руб.

Ход и результаты расследования уголовного дела в отношении предпринимателя контролирует прокуратура. Оперативное сопровождение осуществляло УФСБ России по региону.

Марина Окорокова