Что известно о задержаниях по делу FESCO

В Москве задержаны вице-президент транспортной группы FESCO Борис Иванов и бывший председатель совета директоров компании Андрей Северилов. Северилов отправлен в СИЗО до 11 апреля. По данным правоохранительных органов, их подозревают в растрате в особо крупном размере. Речь идет о сумме 885 млн рублей. Что известно о задержаниях — в подборке «Ъ».

Андрей Северилов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Иванов и Северилов задержаны, с ними проводятся следственные действия.

В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании им меры пресечения. Северилова отправили в СИЗО до 11 апреля. Следствие попросило арестовать обоих на два месяца.

Следствие квалифицирует действия фигурантов по ч. 4 ст. 160 УК РФ — растрата в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, речь идет о сумме 885 млн рублей.

Бывший президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). Коростелев был президентом FESCO с 2020 по август 2024 года.

В деле есть и другие фигуранты — несколько человек объявлены в розыск. Прокурор в Мещанском районном суде Москвы заявил, что бывший совладелец FESCO Михаил Рабинович cкрылся от суда. По версии следствия, Рабинович является организатором преступной группы.

Позиция компании

В FESCO сообщили, что руководство осведомлено о ситуации. Компания взаимодействует с правоохранительными органами и продолжает работу в штатном режиме.

