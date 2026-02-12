Что известно о задержаниях по делу FESCO
Экс-председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов задержан в Москве
В Москве задержаны вице-президент транспортной группы FESCO Борис Иванов и бывший председатель совета директоров компании Андрей Северилов. Северилов отправлен в СИЗО до 11 апреля. По данным правоохранительных органов, их подозревают в растрате в особо крупном размере. Речь идет о сумме 885 млн рублей. Что известно о задержаниях — в подборке «Ъ».
Андрей Северилов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Фигуранты дела
- Иванов и Северилов задержаны, с ними проводятся следственные действия.
- В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании им меры пресечения. Северилова отправили в СИЗО до 11 апреля. Следствие попросило арестовать обоих на два месяца.
- Следствие квалифицирует действия фигурантов по ч. 4 ст. 160 УК РФ — растрата в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
- Согласно материалам дела, речь идет о сумме 885 млн рублей.
- Бывший президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). Коростелев был президентом FESCO с 2020 по август 2024 года.
- В деле есть и другие фигуранты — несколько человек объявлены в розыск. Прокурор в Мещанском районном суде Москвы заявил, что бывший совладелец FESCO Михаил Рабинович cкрылся от суда. По версии следствия, Рабинович является организатором преступной группы.
Позиция компании
- В FESCO сообщили, что руководство осведомлено о ситуации. Компания взаимодействует с правоохранительными органами и продолжает работу в штатном режиме.
О группе FESCO
- FESCO — одна из крупнейших российских транспортно-логистических компаний. Группа специализируется на контейнерных перевозках морским, железнодорожным и автомобильным транспортом и работает в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
- В активы компании входят собственный флот, «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный подвижной состав, контейнерный парк и терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске.