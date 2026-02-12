В Прикамье СК возбудил уголовное дело из-за отсутствия пандуса в подъезде дома

В следственном отделе по Краснокамску СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Как сообщает пресс-служба управления, в подъезде одного из домов города отсутствует пандус. Из-за этого проживающий в доме человек с особенностями здоровья испытывает трудности. «Неоднократные обращения жильца дома в различные инстанции об установке пандуса и реализации его права на доступную среду результатов не принесли», - говорится в релизе управления. Следствие намерено дать правовую оценку деяниям лиц, которые ответственны за создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.

