Участникам СВО в Петербурге начали заранее оплачивать проезд в санатории

С 12 февраля участники СВО при подаче заявления на санаторно-курортное лечение через МФЦ «Мои документы» в Санкт-Петербурге могут сразу оформить оплату проезда к месту. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Раньше компенсацию затрат на дорогу можно было получить только после лечения. Для этого нужно было оформить документы через «Госуслуги» или в отделениях Социального фонда России.

Терминалы управления электронной очередью в МФЦ Северной столицы оснащены кнопкой «Услуги для участников СВО и их семей», отметили в администрации города. Обслуживание этих категорий граждан проводится в приоритетном порядке. Для бойцов доступны 43 услуги федерального и регионального уровня и 72 услуги в рамках жизненной ситуации «Возвращение с СВО» в секторах пользовательского сопровождения МФЦ.

Артемий Чулков