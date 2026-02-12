Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участникам СВО в Петербурге начали заранее оплачивать проезд в санатории

С 12 февраля участники СВО при подаче заявления на санаторно-курортное лечение через МФЦ «Мои документы» в Санкт-Петербурге могут сразу оформить оплату проезда к месту. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Раньше компенсацию затрат на дорогу можно было получить только после лечения. Для этого нужно было оформить документы через «Госуслуги» или в отделениях Социального фонда России.

Терминалы управления электронной очередью в МФЦ Северной столицы оснащены кнопкой «Услуги для участников СВО и их семей», отметили в администрации города. Обслуживание этих категорий граждан проводится в приоритетном порядке. Для бойцов доступны 43 услуги федерального и регионального уровня и 72 услуги в рамках жизненной ситуации «Возвращение с СВО» в секторах пользовательского сопровождения МФЦ.

Артемий Чулков

Новости компаний Все