В Черноземье 14 февраля ожидается потепление, до +2°C

В субботу, 14 февраля, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода с осадками в виде снега с дождем. Температура будет варьироваться от 0°C до +2°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит +2°C. Ветер до 11 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от +1°C до +2°C, а порывы ветра не превысят 11 м/с.

В Курске утром температура воздуха составит +2°C, днем останется на том же уровне, вечером и ночью понизится до +1°C. Ветер до 12 м/с.

В Липецке на протяжении всего дня будет +1°C. Ветер с порывами до 12 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +1°C, днем повысится до +2°C, вечером понизится обратно до +1°C, а ночью — до 0°C. Ветер — до 12 м/с.

В Тамбове утром температура воздуха составит +1°C, днем и вечером повысится до +2°C, а ночью вернется к показателю +1°C. Ветер с порывами до 9 м/с.

Алина Морозова