На строительство оздоровительного комплекса в Агалатово направят 377 млн рублей

Ленинградская область вложит 377 млн рублей в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Агалатово в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Соотвествующий контракт заключила администрация Всеволожского района, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Там расположатся игровой, гимнастический и тренажерный залы пропускной способностью до 160 человек в сутки, а также кабинет врача, уточнили в областной администрации.

«Этот комплекс станет настоящим центром притяжения: здесь смогут заниматься и профессиональные спортсмены, и любители, и дети»,— заявил председатель комстроя региона Егор Никитенко.

Артемий Чулков