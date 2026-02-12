Инвестиции стимулируют льготами

Власти хотят стимулировать бизнес создавать новые производственные мощности. Для этого Минэкомразвития предлагает увеличить размер федерального инвестиционного вычета. Сейчас он составляет 3% от суммы вложений. То есть компании, которые, например, потратили на закупку оборудования 10 млн руб., могут вернуть 300 тыс. руб. Теперь же власти намерены поднять ставку вычета до 12%, пишут «Ведомости» со ссылкой на Российский союз промышленников и предпринимателей.

При этом сейчас льгота не пользуется популярностью, говорит партнер юридической компании Taxadvisor Антон Никифоров: «Основным условием является несение капитальных затрат, например, строительство каких-то объектов, но в результате вы можете уменьшить сумму налога на прибыль в части уплаты в федеральный бюджет от произведенных капитальных вложений. Эта льгота действует с 2025 года, но она стала разочарованием, потому что бизнес ожидал, что его будут стимулировать производить инвестиционные вложения более активно.

Не каждый инвестор может претендовать на эту льготу, а только те, кто соответствует определенным ОКВЭД. Например, добывающая промышленность, обрабатывающее производство, в том числе деятельность гостиниц. Сильно популярнее эта льгота не станет, если не расширят перечень отраслей: даже при условии увеличения вычета до 12% есть гораздо более привлекательные налоговые льготы».

Российский союз промышленников и предпринимателей также предложил дать право на федеральный инвествычет компаниям в сфере логистики и транспорта. В декабре доработку механизма одобрил Владимир Путин. В нынешних условиях даже, на первый взгляд, несущественные льготы могут быть весьма востребованными, так считает гендиректор завод «Элкат» Максим Третьяков:

«Инвестиции — это не обязательно какие-то новые прорывные проекты, очень часто это может быть модернизация оборудования, даже замена изношенного. Я считаю, что любые вычеты, налоговые льготы производителям, даже если они кажутся маленькими, категорически приветствуются. Иногда это может быть решающий взнос в технико-экономическое обоснование проекта, потому что, безусловно, все инвестиции бизнес считает, оценивает, и любая льгота сокращает срок окупаемости проекта и улучшает чистый денежный поток. Хуже точно не будет.

Тут логика очень простая: вы вкладываете деньги тогда, когда вы можете заработать. Государство смотрит, как поднять налогообложение, бизнес пытается это открутить назад, и каждый по-своему прав. К удешевлению производства это точно не приведет, потому что есть масса факторов, которые способствуют удорожанию.

Вычет, наверное, реально мало что изменит, просто в каких-то проектах он может стать последним аргументом в пользу реализации проекта».

В Минфине сообщили «Ведомостям», что знают о предложениях по увеличению размера федерального инвествычета. В то же время, в министерстве посоветовали «дождаться конца года».

Никита Путятин