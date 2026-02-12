В Сочи задержан 13-летний подросток, готовивший теракт в школе

Лазаревский райсуд Сочи поместил ученика 6-го класса в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за подготовку к совершению террористического акта в средней школе, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Правоохранительным органам стало известно, что с января 2026 года подросток 2013 года рождения начал подготовку к совершению террористического акта на территории школы, в которой он учится. Школьник считал, что за счет своего поступка он решит проблемы с одноклассниками.

Подросток обсуждал подготовку теракта в одном из Telegram-каналов, смотрел видеозаписи подобных преступлений, изучал рекомендации. Школьник утверждает, что не знал об уголовной ответственности за подобные действия.

Анна Перова, Краснодар