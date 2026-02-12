Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по объему инвестиций в агропромышленный комплекс до 2030 года. В республике планируется привлечь порядка 90 млрд руб., сообщает пресс-служба «Россельхозбанка».

В проекты АПК в Татарстане до 2030 года планируют привлечь 90 млрд рублей

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ В проекты АПК в Татарстане до 2030 года планируют привлечь 90 млрд рублей

Средства предполагается направить на строительство и модернизацию молочно-товарных ферм и производственных комплексов, возведение элеватора, а также создание предприятия по переработке льна. Около 60 млрд руб. предусмотрено для проекта по глубокой переработке пшеницы и производству аминокислот.

За Татарстаном следуют Саратовская область (почти 50 млрд руб.), Самарская область (40 млрд руб.), Пензенская область (25 млрд руб.) и Ульяновская область (10,6 млрд руб.).

По оценке центра отраслевой экспертизы банка, всего в Приволжском федеральном округе в ближайшие 5–6 лет планируется реализовать более 100 проектов с совокупным объемом инвестиций 259,5 млрд руб. Наиболее капиталоемкими направлениями станут переработка продукции растениеводства и животноводства, а также животноводство.

