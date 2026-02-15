«Иисус Христос — суперзвезда», русские метамодернисты и масленичные гуляния

В середине февраля в Нижнем Новгороде пройдут лекции о любви, искусственном интеллекте, фотожурналистике и археологии. Жители и гости города смогут увидеть работы русских метамодернистов, обсудить роман о Франкенштейне, послушать классическую музыку и отпраздновать Масленицу. Подробнее о наиболее заметных событиях читайте в обзоре «Ъ-Приволжье».





Выставка работ русских метамодернистов (6+)

Где: корпус НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2

Когда: 11 февраля — 15 марта

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовка к открытию выставки «Русские метамодернисты»

Фото: Нижегородский художественный музей Подготовка к открытию выставки «Русские метамодернисты»

Фото: Нижегородский художественный музей

Метамодернизм — это течение в современном искусстве, характеризующееся колебанием между искренностью и иронией, идеализмом и прагматикой, модернизмом и постмодернизмом.

На выставке представлено 70 работ 15 художников из творческого объединения «Русские метамодернисты». «Это не шоумены, но и не отвлеченные созерцатели. Они — реальные участники современной жизни с ее вызовами. Их характеризует отсутствие сарказма и деконструкции, но появляется философский взгляд, признание реальности и новая искренность»,— отметил куратор проекта Владимир Назанский.

Одной из главных тем выставки стали вымирающие деревни и другие забытые территории. Также авторы обращаются к проблемам экологии, современного общества цифровизации и потребления, взаимоотношений личности и системы.

Лекция «Современный искусственный интеллект: основы, мифы и штампы» (16+)

Где: планетарий имени Г.М. Гречко на улице Революционная, 20

Когда: 17:00 17 февраля, вторник

Вход по регистрации

Доктор технических наук, профессор ИИТММ ННГУ, руководитель магистерской программы «Искусственный интеллект» Вадим Турлапов расскажет об эволюции парадигм ИИ, машинном и глубоком обучении, больших языковых моделях и мультимодальных системах. Участники обсудят, как этот инструмент оказался основой технологической революции, что скрывается за проблемой «черного ящика» и чем узкий ИИ отличается от общего.

Лекция «Фотохроника ТАСС. Моменты истории» (18+)

Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А

Когда: 18:00 17 февраля, вторник

Стоимость билетов: 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотограф, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фотограф, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Встреча будет посвящена истории создания и развития Фотохроники ТАСС — старейшего в России агентства фотоинформации, которое на протяжении века фиксировало основные события в стране и в мире. Лекцию прочитает директор Фотохроники ТАСС Сергей Шахиджанян.

Выставка Анны Рябчевской «Фэмили чат» (0+)

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11

Когда: с 17 февраля по 15 марта

Вход свободный

«Серия "Фэмили чат" — это цикл портретов и коллажей, в котором различные временные пласты переплетаются, формируя цельное повествование, показывая непрерывную связь поколений. В них преобладают лирические образы, которые складываются из фрагментов детских воспоминаний и событий сегодняшнего дня, объединяя в себе традиционность и современный ритм жизни. Кружева, картон, фрагменты бумаги и журнальные коллажи усиливают диалог между хрупкостью мгновения и бесконечностью времени»,— рассказали организаторы.

Выставка откроется в 18:30 17 февраля. Тогда же пройдет творческая встреча с автором.

Какие выставки продолжают работу До 23 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка нижегородского художника Алексея Мясникова «Очертания света» (0+). До 28 февраля в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 открыта выставка «Кибиревы. Мстера. Архангельск. Нижний Новгород» (16+). До 1 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыты выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее» (0+) и «Библейские сюжеты. Марк Шагал и западноевропейское искусство XVI–XIX веков» (0+). До 1 марта в Доме актера имени В.В. Вихрова открыта выставка нижегородского художника Ольги Лагеды «Эксперименты» (0+). До 8 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+). До 9 марта в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка старинных замков и ключей «Русский замок. Кузнечная летопись» (0+). До 9 марта в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка Алексея Старкова «Вещи, которые приносят счастье» (12+). До 22 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта персональная выставка художника Евгения Хлюнева «В погоне за ветром» (0+), до 29 марта — выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (12+). До 29 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+). До 29 марта в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Герои и будни. Советское изобразительное искусство из собрания НГХМ» (0+). До 5 апреля в центре современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка Натальи Зеленовой «Дорогой дневник…» и выставки Максима Трулова «Шоу Трулова» и «Извини, но ты не победитель». До 12 апреля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Коррозия. Евгений Кравцов» (0+). До 17 мая в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Нижегородский архитектор Павел Малиновский» (6+). До 30 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыты выставки «Жизнь купецкая» (6+), «Возле господской кухни» (6+), «Долог разговор народный о ярмарке нижегородной…» (6+). До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+). До 31 января 2027 года в Игрушечном музее на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» (6+).

Лекция «Ветхозаветные мотивы в музыке. Семь песен» (12+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 19:00 17 февраля, вторник

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыковед Ксения Ануфриева

Фото: Арсенал Музыковед Ксения Ануфриева

Фото: Арсенал

Лекцию прочитает музыковед Ксения Ануфриева. Она расскажет о семи вокальных произведениях, в основе которых лежат истории из Ветхого Завета.

Фильм-опера «Травиата» (12+)

Где: кинотеатр в торговом центре «Небо» на улице Большая Покровская, 82

Когда: 19:00 17 февраля, вторник

Стоимость билетов: 650 руб.

Фильм-опера итальянского режиссера Франко Дзеффирелли «Травиата» был снят в 1982 году по одноименной опере Джузеппе Верди на сюжет драмы Дюма-сына «Дама с камелиями». Это история о заведомо обреченной любви между смертельно больной парижской куртизанкой Виолеттой Валери и молодым аристократом Альфредом Жермоном. Главные роли исполнят оперные певцы Тереза Стратас и Пласидо Доминго.

Лекция «Мурома. 1000 лет назад» (12+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 18:00 18 февраля, среда

Вход по регистрации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор НГИАМЗ Юрий Филиппов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Директор НГИАМЗ Юрий Филиппов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) Юрий Филиппов расскажет об археологической экспедиция музея, которая была возрождена летом 2022 года после перерыва в 38 лет. Основным направлением исследований стало изучение истории и материальной культуры финно-угорского племени мурома. По результатам экспедиции сняли фильм, его покажут на лекции.

Мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда» (12+)

Где: концертный зал МТС Live Холл на Октябрьской площади

Когда: 19:00 18 февраля, среда

Стоимость билетов: от 1,5 до 2,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда»

Фото: Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда»

Фото: Санкт-Петербургский театр «Рок-опера»

Спектакль покажет петербургский театр «Рок-опера». Сюжет охватывает последние семь дней жизни Иисуса Христа, от его въезда в Иерусалим до распятия на Голгофе, фокусируясь на его человеческой природе, сомнениях и страстях.

Марафон краеведческих экскурсий от проекта «Городские экспедиции»

Когда: с 14 февраля по 9 марта

Стоимость билетов: от 100 до 650 руб.

Экскурсоводы Ира Маслова, Антон Марцев, Павел Баринов, Иван Андреев проведут участников по улицам Большой и Малой Покровской, Минина и Большой Печерской, Кожевенной и Рождественской, Гребешковскому откосу и улице Черниговской. Гиды расскажут о легендах, байках и слухах старого Започаинья и Канавина, криминальной Ярмарке, мифологии и архитектуре Соцгорода, самодурах, кабаках и тюрьмах города. Также в программу вошли визиты на метеостанцию, в драмтеатр, мастерские книжной реставрации, Нижполиграф, ЗАГС и храмы разных религий.

Обсуждение романа Мэри Шелли «Франкенштейн» и его экранизаций (18+)

Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35

Когда: 18:00 19 февраля, четверг

Вход свободный

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма "Франкенштейн" / Frankenstein. США, 1931. Режиссер: Джеймс Уэйл

Фото: Universal Pictures Кадр из фильма "Франкенштейн" / Frankenstein. США, 1931. Режиссер: Джеймс Уэйл

Фото: Universal Pictures

Драматург Иван Бочарников и литературный эксперт Дарья Щукина обсудят с собравшимися готический роман об амбициозном ученом Викторе Франкенштейне и созданном им существе, а также фильмы, снятые по мотивам этой истории.

Лекторий «Наука о любви: социология и кардиология» (12+)

Где: Парк науки ННГУ на улице Ульянова, 10Б

Когда: 18:30 19 февраля, четверг

Вход по регистрации

В программе две лекции. Сначала социолог Екатерина Герасимова рассмотрит любовь как социальный проект. Она расскажет, как формируются представления о романтических отношениях и каким образом любовь находит отражение в современной культуре.

Затем кардиолог Александр Субботин почитает лекцию «Сердце: когда любовь спасает, а когда убивает». Он объяснит, почему именно сердце стало символом любви, и расскажет о главных трендах современной кардиологии.

Концерт «Л. ван Бетховен. Симфонии №2, №7» (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 19:00 19 февраля, четверг

Стоимость билетов: от 1 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Дмитрий Синьковский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дирижер Дмитрий Синьковский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Дмитрия Синьковского представит все девять симфоний Людвига ван Бетховена. Первый из пяти концертов цикла состоялся 13 февраля, прозвучали симфонии №1 и №3. Второй концерт запланирован на 19 февраля, в программе — симфонии №2 и №7.

Спектакль «Не стреляйте в экстрасенса» (16+)

Где: Дворец культуры автозавода на улице Героя Смирнова, 12

Когда: 19:00 19 февраля, четверг

Стоимость билетов: от 1,2 до 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Не стреляйте в экстрасенса»

Фото: творческое объединение «Телетеатр» Спектакль «Не стреляйте в экстрасенса»

Фото: творческое объединение «Телетеатр»

По сюжету преуспевающий бизнесмен решил посмеяться над потусторонним миром и пригласил на спиритический сеанс знаменитого медиума. Маг-шарлатан случайно вызвал дух его умершего родственника, и жизнь предпринимателя превращается в ад.

В спектакле заняты Татьяна Кравченко, Александр Панкратов-Черный, Евгений Папунаишвили, Светлана Антонова.

Встреча «Секреты усадебной кухни. Масленица» (12+)

Где: Усадьба Гусевых на улице Славянская, 4

Когда: 18:30 19-20 февраля и 15:00 22 февраля

Стоимость билетов: 2,3 тыс. руб.

Знаток русской кулинарной истории Юлия Полякова расскажет, чем нижегородские хозяйки удивляли гостей сто лет назад, какие кулинарные хитрости использовали и какие традиции сохраняли в будни и праздники. Участники смогут попробовать травяной чай из самовара, варенье, яблочный пирог с корицей и другие угощения.

Арт-медиация по выставке «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (12+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 18:30 20 февраля, пятница

Участие: по билету на выставку (обычный — 500 руб., льготный — 300 руб.) и предварительной регистрации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки «Вечное барокко» в Арсенале

Фото: Арсенал Открытие выставки «Вечное барокко» в Арсенале

Фото: Арсенал

Участники арт-медиации смогут вступить в диалог с произведением искусства с помощью общения с другими зрителями. Гости обсудят, что такое барокко, чем этот стиль отличается от других, как понять, что перед тобой барочное произведение, и какие важные темы, которые поднимали художники XVII века, актуальны и сейчас.

Премьера спектакля «Хочется синего неба!» (16+)

Где: Нижегородский театр комедии на улице Грузинская, 23

Когда: 18:30 20 февраля, пятница

Стоимость билетов: 1,2 тыс. руб.

Заслуженный деятель искусств Нижегородской области, актер Игорь Смеловский и режиссер Александр Ряписов представят моноспектакль по стихам Давида Самойлова.

На премьерный показ билетов почти не осталось. Следующий спектакль запланирован на 11 марта.

Спектакль-рок-концерт «Трехгрошовая опера» (16+)

Где: Дом актера имени Вихрова на улице Пискунова, 10

Когда: 19:00 20 февраля, пятница

Стоимость билетов: 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Трехгрошовая опера»

Фото: vk.com / dreigroschenoper Спектакль «Трехгрошовая опера»

Фото: vk.com / dreigroschenoper

Студенты выпускного курса нижегородской консерватории представят спектакль по мотивам «Трехгрошовой оперы» Бертольта Брехта. Это острая сатира, обличающая пороки буржуазного общества, где все покупается и продается, все чувства лживы, истинна лишь страсть к наживе.

В спектакле заняты Мария Алейникова, Тимур Ахметов, Карина Груздева, Анна Назарова, Екатерина Порхун, Максим Князев и Станислав Вязов.

Что еще идет в театрах на этой неделе Театр оперы и балета: оперетта «Сильва» (18:30 18 и 19 февраля, 12+), театрализованный концерт «Мэри Поппинс» (19:00 20-21 февраля и 17:00 22 февраля, 6+), опера «Травиата» (18:30 21 февраля и 15:00 22 февраля, 12+). Театр драмы: «Клинический случай» (18:30 17 февраля, 16+), «Вишневый сад» (18:30 18 февраля, 16+), «Живой» (18:30 19 февраля, 16+), «Дни Турбиных» (18:30 20 февраля и 11:00 21 февраля, 12+), «Бестолочь» (18:30 21 февраля, 16+), «Смута» (18:30 22 февраля, 12+). Театр комедии: «Семь ужинов» (18:00 18 января, 16+), «Интимная комедия» (18:00 20 февраля, 16+), «Александр Невский» (18:00 21 и 22 февраля, 16+). Театр кукол: «Пиковая дама» (15:00 20-21 февраля и 18:30 21 февраля, 12+). Театр юного зрителя: «Басни Крылова. Кулинарное шоу» (11:00 17-22 февраля, 12+), «Кентервильское привидение» (12:00 18 февраля, 12+), «Стеклянный зверинец» (18:00 21 января, 12+), «Баранкин, будь человеком!» (12:00 и 16:00 22 февраля, 6+). Камерный музыкальный театр имени В.Т. Степанова: «Собака на сене» (18:00 19 февраля, 12+), «Сдается дом с привидениями» (17:00 21 февраля, 12+), Дом актера имени В.В. Вихрова: «Можно попросить Нину?» (19:00 16 февраля, 12+), «Танцующая на волнах» (19:00 21 февраля, 16+), «Терапия любви» (19:00 22 февраля, 16+). Центр театрального мастерства: «Леди Макбет Мценского уезда» (19:00 19 и 20 февраля, 18+), «Вадик поет свою музыку» (18:00 21 февраля, 12+), «Бешеная балерина» (19:00 22 февраля, 18+). Театр на Счастливой: «Шикарная свадьба» (19:00 20 февраля, 16+), «Женщина года» (18:00 21 февраля, 16+), «Ленинград 1941» (12:00 22 февраля, 12+), «Прибайкальская кадриль» (18:00 22 февраля, 16+). «Нетеатр»: «Живите вечно!» (19:00 18 февраля, 16+), «Антистресс-сказки. Для хороших людей» (19:00 19 февраля, 12+), «Ритмы города» (20:00 20 февраля, 12+), «Сказки без Пушкина» (15:00 и 18:00 21 февраля, 16+). Театр кукол «Мабу»: «Масленица. Как Петрушка за солнцем ходил» (14:00 22 февраля, 6+). Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»: «Счастливый день» (18:30 18 февраля, 12+), «Солдатики» (18:00 21 февраля, 16+), «Человек из Подольска» (16:00 22 февраля, 16+).

Лекция «Полет над реальностью. Марк Шагал» (12+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 19:00 20 февраля, пятница

Стоимость билетов: 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Культуролог Римма Газе

Фото: Арсенал Культуролог Римма Газе

Фото: Арсенал

Культуролог Римма Газе расскажет, как Марку Шагалу через личную мифологию удавалось говорить на универсальные темы памяти, веры, тоски по дому и всепобеждающей любви и почему этот художник остается одной из самых востребованных и узнаваемых фигур в истории современного искусства.

Масленица на Ярмарке (0+)

Где: площадь перед главным ярмарочным домом на улице Совнаркомовская, 13

Когда: 11:00 – 20:00 21-22 февраля

Вход свободный

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соломенная кукла на фоне Главного ярмарочного дома

Фото: Нижегородская ярмарка Соломенная кукла на фоне Главного ярмарочного дома

Фото: Нижегородская ярмарка

Развлекательная программа включит масленичные забавы с хороводами и песнями, мастер-классы, посиделки у печи с гармонистом и игрой «Провожаем зиму».

Лекция «Василий Суриков — летописец русской истории» (12+)

Где: корпус НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля)

Когда: 14:00 21 февраля, суббота

Стоимость билетов: 500 руб.

На лекции речь пойдет о творчестве мастера масштабных исторических полотен Василия Сурикова, в том числе о его картинах «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» и «Переход Суворова через Альпы». Слушатели смогут узнать, как художник искал «лица» для героев, как передавал столкновение взглядов людей через композицию и цвет и как изображал большие массы людей, сохраняя индивидуальность каждого персонажа.

Мастер-класс по амбротипии (16+)

Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А

Когда: 14:00 21 февраля, суббота

Стоимость билетов: 3 тыс. руб.

Член Союза фотохудожников России Сергей Потапов покажет, как подготовить и посеребрить стеклянную пластину, сделать экспозицию в старинном фотоаппарате и с помощью раствора проявителя создать позитив на стекле.

«Хулиганский концерт» (6+)

Где: филармония во втором корпусе кремля

Когда: 18:30 21 февраля, суббота

Стоимость билетов: 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в нижегородской филармонии

Фото: vk.com / nn_philharmonic Концерт в нижегородской филармонии

Фото: vk.com / nn_philharmonic

Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра Омской филармонии Дмитрия Васильева исполнит сюиту из балета «Барышня и хулиган» Дмитрия Шостаковича, концерт №2 для фортепиано с оркестром Николая Капустина, «In C» Терри Райли и симфонию №1 Антона Танонова.

Органные концерты в католическом храме (16+)

Где: католический храм на улице Студеная, 10Б

Когда: 17:00 21 февраля и 14:00 22 февраля

Стоимость билетов: 1,1 и 1,3 тыс. руб.

В субботу органистка Виктория Гамазова сыграет произведения Иоганна Себастьяна Баха и других композиторов. Финальный номер — Токката и фуга ре минор.

А в воскресенье музыкант проведет органный концерт-беседу «Музыкальные откровения». Виктория Гамазова исполнит музыку барокко и романтизма и расскажет, как научиться считывать заложенные в эти произведения образы.

«Щелоковская Масленица» (6+)

Где: Щелоковский хутор на улице Горбатовская, 41

Когда: 12:00 22 февраля, воскресенье

Стоимость билетов: обычный — 800 руб., льготный — 400 руб., детский — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднование Масленицы в музее деревянного зодчества на Щелоковском хуторе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Празднование Масленицы в музее деревянного зодчества на Щелоковском хуторе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В программе — нижегородские масленичные обряды, народный театр, катание на лошадях, кулачные бои, взятие снежной крепости и сожжение чучела.

Концерт «Случайная находка Феликса Мендельсона» (0+)

Где: филармония во втором корпусе кремля

Когда: 13:00 22 февраля, воскресенье

Стоимость билетов: 1,1 и 1,3 тыс. руб.

Прозвучит органная музыка Феликса Мендельсона, Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса, Ференца Листа и Иоганна Себастьяна Баха. Концерт проведет профессор Нижегородской консерватории им. Глинки Заряна Скульская.

Лекция «Эпоха романтизма: Россия» (12+)

Где: корпус НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3)

Когда: 14:00 22 февраля, воскресенье

Стоимость билетов: 500 руб.

Лектор расскажет, как тесно эпоха романтизма связана с идеями национального самосознания, с переосмыслением своей культуры, истории, языка, с темой самосознания человека и его места в мире.

Подготовила Елена Ковалева