Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за неубранный в центре Петербурга снег

СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» оштрафовали на 200 тыс. рублей за плохую уборку снега в двух районах Санкт-Петербурга. Ответственных лиц привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

За плохую уборку поплатились рублем начальник службы комплексной уборки в СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» Станислав Журкин, руководитель службы управления комплексной уборки по Невскому району в этом учреждении Алексей Селеднев и и. о. директора «Центрального управления региональных дорог и благоустройства» Олег Ващенко.

У дома № 36 по улице Восстания образовался снежный вал на пешеходном переходе, без разрывов, с перемещением снега на бортовой камень. Господин Журкин вину признал и объяснил произошедшее неблагоприятными погодными условиями.

Формирование снежных валов также зафиксировано на покрытии пешеходного тротуара около дома № 10 по Хрустальной улице (13 января) и на Витебской Сортировочной улице (12 января), за что соответственно ответственны Алексей Селеднев и Олег Ващенко. Сотрудников учреждения оштрафовали на 20 тыс. рублей, компанию — на 200 тыс. рублей за неубранный снег на Гороховой улице.

Татьяна Титаева