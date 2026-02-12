На Ставрополье более 35 тысяч льготников выбрали соцуслуги в натуральном виде

В Ставропольском крае более 35 тыс. льготников региона выбрали набор социальных услуг в натуральном виде. Об этом сообщило ИА «Мангазея» со ссылкой на данные пресс-службы ОСФР по Ставропольскому краю.

Федеральные льготники края, получающие ежемесячную денежную выплату, имеют право на набор социальных услуг. Его можно получать как в натуральной форме, так и денежном эквиваленте. С февраля 2026 года размер выплаты составляет более 1,8 тыс. руб. Заменить деньгами можно как полностью весь набор соцуслуг, так и частично.

Отмечается, что, сохранив за собой право на натуральные льготы, жители края могут использовать их не по фиксированной сумме, а в необходимом объеме. Однако, если они решат отказаться от социального пакета в пользу денежной компенсации (или ее частей), изменить способ получения льгот в течение года будет нельзя.

Наталья Белоштейн