Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: косметика от селебрити, весенние коллекции, полезные боксы.

Карди Би выпускает свою линию косметики

Певица, актриса и предпринимательница Карди Би готовится выйти на рынок с новым брендом, который появится этой весной: Grow-Good Beauty. Бренд средств для волос запускается совместно с калифорнийским ритейлером модной одежды Revolve Group. Ранее Карди сотрудничала с Fashion Nova, Reebok и NYX Professional Makeup, была лицом крупных рекламных кампаний Skims, Marc Jacobs и Balenciaga.

Карди Би

«Хохлома» приближает весну

Бренд «Хохлома» выпустил капсулу, вдохновленную приближением весны и богатым наследием хохломского промысла. В pre-spring вошли платья, костюмы, шелковые блузы, жакеты, модели из денима с золотым напылением — яркая отсылка к хохломе. ДНК бренда также читается в жакете и юбке из фактурного твида с переплетением цветных нитей. Все образы можно увидеть в кинематографичном видео на сайте бренда.

82Box знакомит с корейскими бестселлерами

82Box представили косметический мини-бокс с корейскими бестселлерами. В его состав вошли средства, популярные у корейских визажистов и бьюти-инфлюенсеров: BB-крем Glow в двух оттенках, двусторонний консилер Glow Not dry, палетка QUA-T Glow Melting Palette, водостойкая тушь Neogen Dermalogy Slim с металлической кисточкой, лимитированные тинт и бальзам Laka Lip oil & tint mini set, энзимное гидрофильное масло Trive Pore Purity. Средства работают быстро — делают кожу сияющей и увлажненной и собраны в косметичку серебряного оттенка.

Ирина Кириенко