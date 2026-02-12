Оверчук: Россия рассматривает возможность восстановления ж/д сообщения с Грузией

Российская сторона рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

По словам господина Оверчука, восстановление маршрута поможет укрепить транспортно-логистическую связность на Кавказе. Мера важна для мира, стабильности и экономического процветания народов Ирана, Азербайджана, Грузии, Армении, Турции и России. «Рассчитываем на конструктивное взаимодействие всех государств региона в решении этой важной общей задачи»,— отметил вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Оверчук отметил, что сейчас ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе. В том числе он заявил о начале переговоров о восстановлении двух участков ж/д Армении. Участки обеспечат их стыковку с ж/д Азербайджана и Турции.