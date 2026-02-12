В Самарской области 49 групп в детских садах работают по увеличенному рабочему дню

В феврале в детских садах на территории Самарской области открылись 49 дополнительных дежурных групп, которые работают по новому графику. Из них в 24 группах продолжительность рабочего дня увеличена до 20:00 (MSK+1), а в 25 группах — до 21:00. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

По словам главы Самарской области, эта мера поддержки семей с детьми направлена на повышение доступности дошкольного образования. Организациям рекомендовано внести изменения в коллективные договоры и правила внутреннего трудового распорядка, сформировать гибкие графики работы, которые позволят исключить превышение норм рабочего времени. Новые условия должны быть комфортными для родителей и воспитателей.

«В своем решении ориентировались на реальные потребности работающих родителей. Провели опрос в дошкольных организациях, внимательно изучили запросы мам и пап и оперативно на них откликнулись», — отмечает Вячеслав Федорищев.

Всего на территории Самарской области более 800 детских садов, в которых работают свыше 25 тыс. специалистов и воспитываются более 122 тыс. детей.

Руфия Кутляева