«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг Ак Барс Банка

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «АК БАРС» БАНК до уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено поддержанием адекватного запаса по капиталу и показателей рентабельности с учетом роста объемов бизнеса.

Рейтинг кредитоспособности отражает умеренно высокую оценку рыночных позиций, адекватную оценку позиции по капиталу, качеству активов и ликвидности, удовлетворительную оценку рентабельности и качества уровня корпоративного управления.

Установленный стабильный прогноз предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

Подробно ознакомиться с релизом рейтингового агентства «Эксперт РА» можно по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК