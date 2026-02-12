Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Китая обновили «Правила ценового поведения» для автопроизводителей

Государственное управление по регулированию рынка КНР опубликовало на сайте новые «Правила ценового поведения» для производителей автомобилей, дилеров и поставщиков комплектующих. Согласно документу, автопроизводители должны устанавливать цены на продукцию с учетом стоимости производства, спроса и предложения на рынке.

Цены на автомобили должны быть ниже стоимости производства. Участникам автомобильного рынка запрещается вступать в ценовые сговоры. Нарушителям грозят «серьезные юридические риски», отмечается в документе.

По данным Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая (CAAM), в декабре 2025 года продажи автомобилей упали на 18% в годовом выражении, а в январе — почти на 20%, что является самым большим показателем падения с февраля 2024 года. Низкий спрос на автомобили на внутреннем рынке связан с нежеланием потребителей тратить деньги на крупные покупки в условиях кризиса стоимости жизни. Это подталкивает производителей к снижению цен, что в условиях острой конкурентной борьбы приводит к убыткам компаний.

Алена Миклашевская

