«Телега» не вывозит

У компаний срываются релизы, пишет РБК со ссылкой на игроков рынка. Проблема затронула в том числе обновления безопасности для банковских сервисов. По словам разработчиков, опрошенных “Ъ FM”, мессенджер удобно использовать для тестирования софта, в основном благодаря возможности создавать специальные боты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Помимо финансового сектора, с трудностями столкнулись и другие сферы бизнеса, говорит директор по инновациям компании Fork-Tech Владислав Лаптев: «До 2022 года все использовали американские платформы, которые предоставляли инструменты группам тестирования, чтобы очень быстро распространять закрытые сборки среди тестировщиков, линий бизнеса и так далее. Это были очень регулярные поставки изменений.

Когда появились ограничения, многие компании потеряли доступ к таким платформам, а на российском рынке никаких альтернатив не было. Тогда разработчики выбрали в качестве основного канала дистрибуции Telegram, потому что у него очень удобный API, понятная документация и низкий порог входа. Буквально три-четыре года все активно пользовались Telegram как одним из основных каналов. В связи с блокировками сейчас многие испытывают проблемы.

Чем больше компания, чем чаще происходят внутренние релизы, тем больнее ощущается данное ограничение, когда сборок должно поступать очень много. Есть еще и корреляция с тем, подпала ли компания под санкции. Именно такие компании в первую очередь потеряли доступы к платформам даже не из-за того, что есть какие-то блокировки внутри нашей страны, а из-за того, что сами провайдеры взяли и заблокировали аккаунты разработчиков. Я думаю, это не только финансовый сектор, e-commerce и IT-компании.

Есть крупные игроки, которые давно инвестировали в создание альтернативных платформ, которые позволяют очень удобно распространять такие приложения. Буквально в начале этого года появилось российское национальное решение. Ожидаем, что в ближайшее время все больше разработчиков будет присматриваться к российским инструментам».

Во многих компаниях процессы разработки сильно зависят от коммуникаций в Telegram, отмечает вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС Сергей Путятинский. По его словам, полноценный переход на другую платформу может занять от нескольких месяцев до года: «Те, у кого процессы разработки и оповещения об инцидентах завязаны на работу с группами или ботами в Telegram, конечно, сейчас столкнулись с большими проблемами, потому что сообщения не доходят, процессы замедляются.

Другое дело, что это затронуло далеко не всех, потому что многие уже ушли на внутренние мессенджеры, в частности компания БКС давно эксплуатирует внутренний мессенджер, построенный на открытом исходном коде. Мы понимали, что такого рода проблемы могут быть, и аутсорсить важные производственные IT-процессы внешним системам неправильно. Нужно переносить такие вещи во внутренний контур. Решений много. Я бы не сказал, что они супердорогие, скорее это вопрос управления технологическими рисками.

Вопрос скорее не в отсутствии альтернативных решений, а в том, что нужно победить внутреннюю бюрократию, пройти процедуры согласования со службой информационной безопасности.

Технически, если говорить о какой-то минимальной функциональности, это можно реализовать за несколько месяцев, в зависимости от того, как корпорация построена».

Представители Т-Банка сообщили “Ъ FM”, что замедление Telegram привело к утрате интеграций с популярными у программистов инструментами. Среди них, например, сервис Notion. На российском рынке альтернатив с похожим функционалом не так уж и много, отметили в компании. “Ъ FM” направил запрос в другие крупные банки и ждет от них ответа. Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram два дня назад, в ведомстве сообщили, что продолжат вводить ограничения в отношении мессенджера. В качестве причины там назвали систематические нарушения российского законодательства.

Никита Путятин