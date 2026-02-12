В Самарской области возбудили дело о мошенничестве при строительстве амбулатории на 25 млн рублей

Силовики расследуют уголовное дело о мошенничестве со строительством амбулатории для Приволжской центральной районной больницы. Преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что ранее ГКУ Самарской области «Самарафармация» заключило с подрядчиком госконтракт на поставку быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории для больницы. Стоимость контракта превысила 25 млн руб.

Исполнитель обустроил основание под конструкцию амбулатории и приостановил работы. Также ему был начислен авансовый платеж в размере почти 6,3 млн руб., но эти деньги были потрачены не по целевому назначению.

Прокуратура передала материалы проверки в органы предварительного расследования, которые возбудили уголовное дело.

Георгий Портнов