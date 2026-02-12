Предприниматели уходят из Дубая

«Вкусвилл» ликвидировал свой магазин в Дубае. Он назывался Roots, торговал детским питанием, вареньем, шоколадом и другими сладостями. Точка проработала в эмирате всего около года. Как пояснили “Ъ FM” представители компании, закрыть проект пришлось поскольку «он не подтвердил ценность для покупателей». При этом российский бизнес в целом охладел к Объединенным Арабским Эмиратам. За последний год на рынок Дубая вышло только 10 новых брендов, обратил внимание Shopper’s. Это в два раза меньше, чем было в 2024 году, и в 3,5 раза меньше, чем в 2023-м.

Начать бизнес там не сложно, но вот удержаться на плаву мало кому удается, говорит Ратмир Проскурнов, партнер международной юридической фирмы UCL, которая специализируется на правовом сопровождении бизнеса в регионе: «Иностранец имеет право открывать бизнес на территории Объединенных Арабских Эмиратов без наличия местного партнера. В ОАЪ недавно введен корпоративный налог 9%, также есть НДС 5% — налоговая нагрузка небольшая. Но есть проблема с ожиданиями. С 2022-го по 2024 год был ажиотаж, связанный с Дубаем. Начали открываться рестораны, кафе, приехало много специалистов из IT-сферы, девелоперских компаний, но видимо, немного не рассчитали. Рынок очень конкурентный. Во многих отраслях, например, в строительстве, в девелопменте, ресторанном бизнесе конкуренция сумасшедшая. Поэтому многие компании не смогли окупить понесенные затраты. Аренда достаточно высокая, и были предприниматели, которые просто не смогли правильно спланировать эту статью расходов».

Из 10 дебютантов прошлого года на рынке Дубая шесть — это игроки ресторанного бизнеса. В Объединенные Арабские Эмираты пришли петербургский ресторан Birch, он работает на территории отеля The Ritz-Carlton. На Palm West Beach открылся проект Magadan , также появились несколько кофеен с русскими корнями и пончиковая Plumpy. В этой нише легче всего добиться успеха, полагает директор Академии ресторанного бизнеса Анатолий Одинцов: «Ключевые игроки — Novikov Group, «Кофемания», Eva Group — те, кто имеет возможность инвестировать, уже открылись. Одиночки редко выходят на этот рынок. В основном это бренды, которые действительно хорошо себя здесь чувствуют, открывают совместные проекты по франшизе. Есть люди, которые привыкли к русским ресторанам, хотят есть нашу еду, а ее в ОАЭ было мало. Арабская кухня очень бедная, рис с рисом и рисом погоняет, а наши научились это делать очень-очень хорошо. На голову выше, чем европейские бренды».

Российские бренды, даже самые успешные на родине, мало знакомы потребителям в Объединенных Арабских Эмиратах. Конкурировать с мировыми компаниями невозможно, говорят эксперты. Но и повысить свое присутствие и узнаваемость тоже не получается. В ОАЭ просто не хватает места для всех желающих компаний со всего мира, говорит партнер Nikoliers Андрей Косарев: «Дубай — это визитная карточка и трамплин для международного развития. Как только там открывается бизнес, особенно в знаковом месте, например в Dubai Mall, то предприниматель получает доступ к крупнейшим торговым центрам мира, где он может продолжить свою экспансию. При этом важные нюансы местного рынка заключаются в том, что там существует большой дефицит качественных торговых площадей, долгие годы не запускались проекты строительства новых крупных торговых центров, появилась огромная конкуренция за наиболее качественные локации, где могли бы, в том числе и российские операторы арендовать площади и развиваться.

в приоритете у собственников всегда успешные сети, которые на местном рынке работают, известные, уже пустили корни, международные сети, международные бренды очень сильные, которые этим рынком интересуются, активно выходят и региональные бренды, да, пусть они суперизвестные, суперуспешные, популярные в России, им достаточно сложно находить место под солнцем. Многие проекты амбициозные сюда выходят, но не зарабатывают, и кто-то терпит убытки в расчете на то, что это будет оправдано маркетинговыми бенефитами в плане дальнейшего развития бренда и бизнеса, его узнаваемости и так далее, а кто-то понимает, что не выдерживает убытков и закрывается.

Светлана Белова