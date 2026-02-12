На Дону вынесли приговор жителю Сальска за демонстрацию экстремисткой символики

Сальский районный суд приговорил к одному году исправительных работ местного жителя за публичную демонстрацию символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Подсудимый приобрел и установил чехлы для автомобиля с запрещенной в России аббревиатурой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что эти чехлы фигурант приобрел в январе 2025 года. Летом того же года его несколько раз привлекали по административной статье по ч. 1 ст.20.3 КоАП за публичную демонстрацию запрещенной символики в общественных местах и возле частных домовладений в Сальске.

Так как административные наказания не повлияли на поведение подсудимого, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ.

Кроме исправительных работ фигуранту назначено удержание 10% зарплаты в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн