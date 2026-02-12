«Татнефти» передали 49 гектаров под завод ТФК

Росимущество предоставило «Татнефти» земельные участки площадью 49 гектаров в Нижнекамском районе для строительства предприятия по выпуску терефталевой кислоты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Информация прозвучала на встрече руководителя ведомства Вадима Яковенко с президентом России Владимиром Путиным.

Объем вложений в проект оценивается в 109 млрд руб. Планируется, что реализация проекта позволит создать около 300 рабочих мест. На площадке также предполагается выпуск биокомпонентов для моторных топлив.

По информации из открытых источников, о намерении организовать производство терефталевой кислоты компания заявляла ранее. В 2021 году генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов сообщал о планах наладить выпуск до 600 тыс. тонн продукции в год для обеспечения сырьем приобретенного предприятия «Экопэт» в Калининградской области.

Анна Кайдалова