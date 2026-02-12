Противнику 9 Мая из Курска утвердили арест Porsche Cayenne за 25 млн

Курский областной суд отклонил жалобу местного ООО «Маэстро» (стоматологическая практика) Алексея Сошникова на решение Ленинского райсуда облцентра. Тем самым был утвержден отказ в признании незаконным ареста автомобиля Porsche Cayenne, который принадлежит господину Сошникову. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алексей Сошников — не только бизнесмен, но и блогер. На своей странице во «Вконтакте» он активно рассказывает о своей работе и о здоровом образе жизни. 14 мая 2025 года предприниматель также высказался по поводу Дня Победы, заявив, что не гордится этим праздником и не отмечает его. В конце месяца блогер записал видео с извинениями. По данным издания Kursk City, тогда же в региональном УМВД начали проверку по факту публичных высказываний курянина в соцсетях. Уточнялось, что у него изъяли технику, назначены необходимые экспертизы. О результатах проверки не сообщалось.

Поводом для обращения в суд стали события 14 мая прошлого года, когда автомобиль Porsche Cayenne под управлением господина Сошникова остановили сотрудники ДПС. Машину стоимостью примерно 24,5 млн руб. задержали и поместили на территорию отдельного батальона ППС. Истец утверждал, что правоохранители не сообщили ему причину своих действий.

Суд установил, что сотрудники ГИБДД остановили и задержали автомобиль для проверки. Основанием для последней стало то, что машина произведена за пределами РФ и может находиться в розыске в другом государстве. Истец настаивал на незаконности действий правоохранителей.

По данным Rusprofile, ООО «Маэстро» было зарегистрировано в Курске в апреле 2014 года для стоматологической практики. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Екатерина Рябцева. Единственный владелец — Алексей Сошников. В феврале 2026 года он также зарегистрировался в Курской области как индивидуальный предприниматель, занимающийся дополнительным образованием детей и взрослых. 2024 год «Маэстро» завершил с выручкой 86 млн руб. и чистой прибылью 1,8 млн руб.

Алина Морозова