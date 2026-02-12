В Нижегородской области родилось меньше двоен и троен в 2025 году

Органы ЗАГС Нижегородской области в 2025 году зарегистрировали 257 двоен и две тройни. Эти единственная статистика в абсолютных цифрах по демографии, которую привели в управлении по итогам прошедшего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В 2024 году в регионе родились четыре тройни и 268 двоен (на 4% больше, чем в 2025 году).

Из новой статистики 2025 года по рождаемости приводится только, что мальчиков традиционно родилось больше, чем девочек — на 5,5%. Как писал «Ъ-Приволжье», 2024 году в регионе родились 22,18 тыс. человек.

Также в ГУ ЗАГС сообщили, что количество разводов сократилось на 4,2%, не указав сколько именно их было. Данные по количеству браков в 2025 году не приводятся вовсе.

За 2024 год в регионе в брак вступили 18,48 тыс. пар — на 6% меньше по сравнению с 2023 годом.

Галина Шамберина