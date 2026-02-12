Свердловский районный суд обязал подростка вернуть средства, полученные мошенническим путем, 63-летней пенсионерке из Казани. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приволжского района Казани.

Подростка обязали вернуть казанской пенсионерке 2,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Подростка обязали вернуть казанской пенсионерке 2,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что под предлогом инвестиций в электронную валюту и драгоценные металлы злоумышленники похитили у нее 3,4 млн руб. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что 2,3 млн руб. перевели на счет несовершеннолетнего жителя Иркутска.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с ответчика денег.

Анна Кайдалова