В Тольятти отремонтируют более 11 км дорог к соцобъектам, предприятиям и селу Тимофеевка

В этом году в Тольятти планируют привести в нормативное состояние более 11,3 км улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» . В программу ремонта включены участки, обеспечивающие подъезд к учреждениям здравоохранения, образования и промышленным предприятиям. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Как уточняют в министерстве, наибольший объем работ запланирован в Центральном районе на ул. Индустриальной. Здесь обновят 1,82 км дорог, что повысит транспортную доступность предприятий.

В Автозаводском районе города обновят 1,68 км проспекта Степана Разина. Ремонт обеспечит удобный подъезд ко Дворцу детского и юношеского творчества, школам и другим образовательным учреждениям.

Также в план ремонта включили ул. Александра Кудашева от Автозаводского шоссе. Дорога служит ключевым маршрутом для жителей села Тимофеевка, который обеспечивает связь населенного пункта с Тольятти. Всего в этом году собираются отремонтировать 12 участков автомобильных дорог.

Руфия Кутляева