Врио президента Венесуэлы Родригес допустила визит в США

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в интервью NBC News заявила, что получила приглашение посетить США. По ее словам, визит будет возможен при продвижении по всем ключевым вопросам.

Госпожа Родригес также подчеркнула, что Николас Мадуро остается законным лидером Венесуэлы. «Как юрист, которым я являюсь, заявляю: и президент Мадуро, и первая леди Силия Флорес невиновны»,— сказала она.

3 января американские военные задержали президента Николаса Мадуро и его супругу в ходе военной операции. Их вывезли в США, поместили под стражу и предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, контрабанде кокаина и незаконном хранении оружия. В настоящее время руководство Венесуэлой осуществляет вице-президент Делси Родригес.