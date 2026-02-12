Перевозки контейнеров на Северной железной дороге составили 27,9 тыс. ДФЭ в январе

В январе на Северной железной дороге перевезено 27,9 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU)*. Это на 1,9% меньше, чем за январь 2025 года.

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,9% и составили 25,9 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 478,6 тыс. тонн грузов (+8,2%), в том числе:

лесные грузы, 9,2 тыс. ДФЭ (-15%);

бумага, 8,8 тыс. ДФЭ (+18,8%);

химические и минеральные удобрения, 6 тыс. ДФЭ (рост в 1,6 раза);

черные металлы, 1,2 тыс. ДФЭ (-37,1%).

Кроме того, в контейнерах перевозились химикаты и сода, машины и двигатели, метизы, строительные грузы, нефтепродукты, промышленные товары и продукты, металлоконструкции.

*ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»