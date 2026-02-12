В Сызрани чиновница получила условный срок за мошенничество с аварийным жильем

В Сызрани суд приговорил главного специалиста комитета ЖКХ местной администрации к четырем годам условного лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 стю 159 УК РФ). Обвиняемая, используя служебное положение, завысила стоимость квартиры в аварийном доме и оформила право собственности на своего сына. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что с сентября 2023 по апрель 2024 года чиновница приобрела жилье и указала в договоре купли-продажи завышенную стоимость. После этого она подала заявление на компенсацию, представив фиктивный договор и не сообщив о реальной стоимости объекта. В результате ее действий бюджет понес ущерб на сумму 1,475 млн руб.

Во время судебного процесса обвиняемая частично возместила ущерб в размере 1,17 млн руб. Суд учел мнение прокуратуры и назначил фигуранту дела наказание: четыре года условно, штраф в размере 100 тыс. руб. и запрет на занятие должностей в органах местного самоуправления в течение полутора лет.

Гражданский иск прокурора о взыскании оставшейся суммы ущерба — 305 тыс. руб. — был удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу.

Георгий Портнов