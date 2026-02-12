Фестиваль креативных стартапов «Взлетная полоса» набирает высоту

Ищем проекты, где крутая идея встречается с рабочей бизнес-моделью. Если ваш проект — это инновационный продукт или услуга на стыке творчества и бизнеса, это ваш шанс для взлета!

Куда направляем проекты? Выбери свою номинацию:

IT / Digital: цифровые продукты, приложения, SaaS, VR/AR, игры, медиа-платформы. Тело и красота: стартапы в сфере здоровья, этичной косметики, моды, фитнеса и питания. Детство: инновационные игрушки, развивающие методики, детский контент, продукты для осознанного родительства. Развитие / Образование: новые технологии и форматы обучения, платформы для навыков будущего, проекты долгосрочного просвещения.

Наш фестиваль — не случайность. Он прочно связан с местом

Проспект Октября — это главная транспортная артерия Уфы, соединяющая исторический центр с промышленными районами. Его прямые и длинные участки, видимые с высоты, напоминают настоящую взлетно-посадочную полосу. Именно на этой «полосе» будут взлетать ваши идеи.

Что ждет победителя в каждой номинации?

100 000 руб. на развитие проекта.

Скидка 90% на аренду пространства в «Артерия» центре сроком на 1 год.

Этапы проведения:

Период приема заявок и проектов:

12 февраля - 1 апреля 2026 г. — прием заявок.

02 апреля - 25 апреля 2026 г. — экспертная оценка жюри.

26 апреля 2026 г. — объявление победителей.

Создатели и мечтатели, изучайте положение.

Представляйте свои проекты на главной взлетной полосе Уфы — в «Артерия» центре. Мы поможем лучшим идеям набрать высоту!

Подать заявку можно по ссылке

