Фестиваль креативных стартапов «Взлетная полоса» набирает высоту
«Артерия» центр открывает прием заявок на фестиваль креативных стартапов «Взлетная полоса»
Ищем проекты, где крутая идея встречается с рабочей бизнес-моделью. Если ваш проект — это инновационный продукт или услуга на стыке творчества и бизнеса, это ваш шанс для взлета!
Куда направляем проекты? Выбери свою номинацию:
- IT / Digital: цифровые продукты, приложения, SaaS, VR/AR, игры, медиа-платформы.
- Тело и красота: стартапы в сфере здоровья, этичной косметики, моды, фитнеса и питания.
- Детство: инновационные игрушки, развивающие методики, детский контент, продукты для осознанного родительства.
- Развитие / Образование: новые технологии и форматы обучения, платформы для навыков будущего, проекты долгосрочного просвещения.
Наш фестиваль — не случайность. Он прочно связан с местом
Проспект Октября — это главная транспортная артерия Уфы, соединяющая исторический центр с промышленными районами. Его прямые и длинные участки, видимые с высоты, напоминают настоящую взлетно-посадочную полосу. Именно на этой «полосе» будут взлетать ваши идеи.
Что ждет победителя в каждой номинации?
- 100 000 руб. на развитие проекта.
- Скидка 90% на аренду пространства в «Артерия» центре сроком на 1 год.
Этапы проведения:
Период приема заявок и проектов:
12 февраля - 1 апреля 2026 г. — прием заявок.
02 апреля - 25 апреля 2026 г. — экспертная оценка жюри.
26 апреля 2026 г. — объявление победителей.
Создатели и мечтатели, изучайте положение.
Представляйте свои проекты на главной взлетной полосе Уфы — в «Артерия» центре. Мы поможем лучшим идеям набрать высоту!
Подать заявку можно по ссылке
Фото: ООО «Смарт-Перспектива»
ООО «Смарт-Перспектива»
Реклама