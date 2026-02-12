Владелец пермского завода быстровозводимых зданий создал строительную компанию

В Перми зарегистрировано ООО «Модуль-Девелопмент», следует из информации Rusprofile. Основной вид деятельности общества с уставным капиталом в размере 10 тыс. руб.— строительство жилых и нежилых зданий. Компания занимается также разработкой строительных проектов, сносом зданий, производством штукатурных, малярных, электромонтажных, земляных работ. Владельцем 100% долей и гендиректором ООО является Юрий Крынин.

Согласно Rusprofile, господин Крынин является владельцем ООО «Модуль-Строй», занимающегося производством строительных металлических конструкций, и гендиректором ООО «Модуль-Групп». Первое ООО было создано в качестве производственной компании в области нефтегазового, энергетического и инфраструктурного строительства мобильных и быстровозводимых зданий. Кроме этого, ему принадлежит ООО «Модуль-Инжиниринг».