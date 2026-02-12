Одним кофе не отделаться. В Шанхае длинные очереди выстроились в кофейню, потому что создатели решили предлагать гостям нечто большее, чем просто напиток. К расслабленным прогулкам располагает и локация: уютное кафе находится в районе улицы Аньфу, в так называемом французском квартале с платановыми аллеями, виллами в стиле ар-деко и многочисленными магазинами. Дополнить эту картинку мог только кофе навынос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 13 DE MARZO Фото: 13 DE MARZO Следующая фотография 1 / 2 Фото: 13 DE MARZO Фото: 13 DE MARZO

В 13 DE MARZO придумали продавать напитки и заодно заполнить пространство плюшевыми медведями. Они повсюду в интерьере, украшают одежду, которая продается на верхнем этаже, и сопровождают весь процесс покупки кофе, чая или горячего шоколада. Окончательно в посетителях просыпается внутренний ребенок, когда в меню они видят стаканчик с прикрепленным к нему крошечным плюшевым мишкой, который как бы его обнимает. Цена такого кофе — 39 юаней, примерно 440 руб. Туристам приятно оставить на память об этом моменте еще и вполне физическую игрушку. Естественно, кофе немедленно попал во все социальные сети, а локация оказалась в подборках мест, обязательных к посещению.

В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России: от бабл-чая до кимчи. И вот очередь дошла до мишек. В Санкт-Петербурге тоже решили протестировать идею с игрушками. Стаканчики с прикрепленным медведем можно обнаружить в эклерной на улице Жуковского. Казалось, что подобные трюки гастросреда оставила в прошлом, фокусируясь на вкусе и технологичности сервиса. Но нет: человеческие эмоции никуда не делись, и вызвать у клиента улыбку — бесценно, особенно если это приведет к бесплатным лидам.

Яна Лубнина