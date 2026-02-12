В Башкирии соцзащиту обязали выплатить дяде погибшего бойца 2 млн рублей

Белебеевская межрайонная прокуратура внесла представление руководителю социальной защиты, по итогам рассмотрения которого жителю Бижбулякского района перечислили единовременную выплату 2 млн руб. за погибшего на СВО племянника.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что заявитель воспитывал родственника с 12-летнего возраста до совершеннолетия. В июле 2024 года юноша заключил контракт с Минобороны, его направили в зону СВО, где он погиб при выполнении боевых задач.

Дяде бойца отказали в единовременной выплате, мотивировав это тем, что он не относился к членам семьи военнослужащего, несмотря на решение суда, которым он был признан фактическим воспитателем.

Майя Иванова