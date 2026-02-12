Эффективность на автомате

Самарская область в 2025 году подтвердила статус региона с высокой плотностью применения промышленных роботов. Такое оборудование применяется в автомобилестроении, на машиностроительных, фармацевтических и пищевых предприятиях.

По итогам 2025 года в регионе на 10 000 работников приходился 41 промышленный робот. Это один из самых высоких показателей по стране. Такие данные приводятся в исследовании Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара. К примеру, в Ленинградской и Тульской областях плотность роботизации на 10 000 работников равна 40 и 28 единицам. Самый высокий показатель наблюдается в Калужской области: 60 роботов на 10 000 сотрудников.

Как говорится в исследовании института, наибольшее число промышленных роботов наблюдается в регионах, где работают крупные машиностроительные предприятия. Впрочем, средняя плотность роботизации в России остается невысокой, составляя 19 роботов на 10 000 работников, тогда как среднемировой показатель равен 162 на 10 000. Эти данные содержатся в «Исследовании рынка промышленной робототехники», опубликованном компанией Kept в прошлом году.

Среди региональных предприятий высокая степень роботизации уже достигнута в АО «АвтоВАЗ». На январь 2026 года на заводе функционировало 1600 промышленных роботов. Эту информацию озвучил президент АО Максим Соколов на пресс-конференции, посвященной итогам предприятия за 2025 год. В минувшем году на заводе работало 28 тыс. человек. Исходя из этого, плотность применения техники на АвтоВАЗе равняется 571 роботу на 10000 сотрудников. По словам главы автозавода, в 2026 году количество роботов увеличится, что будет способствовать росту производства автомобилей.

На АвтоВАЗе промышленные роботы применяются для сборки, сварки и окраски деталей. В частности, роботехнический комплекс установлен в цехе сварки автомобиля Lada Iskra. Роботы также используются для вклейки лобового стекла на моделях Lada Vesta. Также покрытия на модели Lada Granta и Lada Iskra наносятся в роботизированных камерах окрасочного цеха, сообщали на заводе в августе 2025 года.

Как полагают в компании Kept, автомобилестроение наряду с производством электроники будут оставаться ключевыми индустриями, внедряющими роботов. «В долгосрочной перспективе спрос на эту продукцию продолжит расти, и роботы станут неотъемлемой частью экономически эффективного производства в данных отраслях. Крупный бизнес с серийным производством (КамАЗ, АвтоВАЗ) преимущественно приобретает комплексные линии с большим числом роботов. Такие заказчики имеют высокие требования к производительности и надежности оборудования», - говорится в отчете Kept.

Также крупными потребителями промышленных роботов в России выступают сферы металлообработки и машиностроения. В Kept указывают, что эти отрасли консолидировали до 23 % эксплуатационного парка такой техники.

В Самарской области автоматизацию в машиностроении внедряет ООО «Транспорт будущего». Компания производит беспилотные летательные аппараты. На производственной площадке завода в Тольятти установки с роботами используют для сборки электродвигателей. На линии с полным циклом производства изготавливаются электродвигатели для обучающих дронов, а также моторы для аэротакси и грузовых беспилотников.

Еще одна отрасль промышленности с высокой степенью автоматизации — фармацевтика. По данным НИУ ВШЭ, за 2024 год более трети (35%) производителей лекарственных средств и материалов применяли промышленных роботов. Рост автоматизации здесь эксперты ВШЭ объясняют шоковыми условиями последних лет, включая коронавирусную инфекцию и санкционные ограничения, которые потребовали повышения эффективности в отрасли.

По Самарскому региону автоматизацию внедряют в группе «Озон Фармацевтика». Холдинг выпускает самый большой среди российских производителей портфель лекарственных средств. В настоящее время группа возводит новые заводы на территории особой экономической зоны «Тольятти».

В «Озон Фармацевтике» используют искусственный интеллект и современные системы автоматизации на всех этапах производства. Системы анализа и «умное зрение» на производстве служат для контроля качества. Санитарное состояние помещений и оборудования на заводе поддерживают по технологии «безразборной» очистки и стерилизации. При этом процесс также контролируется с помощью искусственного интеллекта. Наконец, как рассказывали в «Озон Фармацевтике», все производство объединено в общую систему управления и сбора данных. Таким образом система автоматически предупреждает о любых отклонениях в процессах.

Предприятия сферы металлообработки к 2025 году выступали основными потребителями промышленных роботов в России. Об этом говорилось в прошлогоднем исследовании Kept. Востребованность такой техники в металлообработке обусловлена функционалом самих роботов. Как правило, в обрабатывающей промышленности они помогают решать несколько задач. Большая часть из них связана с перемещением, отгрузкой и складированием изделий. Вторая масштабная область применения связана с обработкой металлов. С помощью установок проводят сварку, лазерную резку изделий, механическую обработку и нанесение покрытий.

В Самарской области также функционируют металлообрабатывающие предприятия с полным циклом автоматизации. О том, как внедрялась техника в компании, рассказал врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков. «У нас есть конкретные примеры таких предприятий, где полностью автоматизирована система производства металлопроката, начиная от заказа сырья до отгрузки готовой продукции на склад. В автоматическом режиме металлопрокат поступает на лазерную нарезку. Процесс проходит согласно схемам нарезки, загруженным в станки. Потом детали обрабатывают листогибы. Далее сварку производят специальные сварочные роботы. Также автоматизированы складирование и отправка готовой продукции. Компания модернизировала оборудование по нацпроекту „Производительность труда“. Наше министерство участвовало в процессе, выстраивая логистику на этапе приобретения оборудования»,— прокомментировал Денис Гурков.

Пищевую промышленность эксперты также называют в числе ведущей отрасли с масштабным применением роботов. К примеру, в 2023 году автоматизированную линию по переработке масличных культур ввело ООО «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов». О планах по дальнейшему развитию автоматизации и роботизации упоминали в компании «Самаралакто», ранее входившей в холдинг «Данон Россия». В модернизацию производственных мощностей ранее вкладывалась компания «Нестле», управляющая фабрикой по переработке какао-бобов в Самаре.