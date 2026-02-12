Выдача кредитных карт в Челябинской области сократилась на четверть

В январе 2026 года жителям Челябинской области выдали 23,4 тыс. кредитных карт. Это на 24,3% меньше, чем в декабре 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили около 940 тыс. подобных банковских продуктов в прошлом месяце. К декабрю показатель упал на 26,3%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт зафиксирована в Ставропольском (-28,2%) и Пермском (-28,1%) краях, Республике Башкортостан (-28%), Тульской области (-27,8%) и Санкт-Петербурге (-27,7%).

Виталина Ярховска