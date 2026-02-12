Прорывные технологии в «Кубе»

В России развернута масштабная программа развития предпринимательства на базе университетов. Создаваемые при вузах инновационные компании становятся ключевыми для выполнения приоритетных государственных задач по достижению технологического лидерства.

Ставка на вузовские предприятия неслучайна. Ведущие российские университеты известны фундаментальной академической школой. Научно-исследовательские коллективы генерируют актуальные решения, необходимые для технологического прорыва страны. Малые компании, выпускающие передовую продукцию, способны быстро апробировать разработки и встраиваться в кооперационные цепочки с крупными промышленными заказчиками.

Согласно целям нового федерального проекта «Технологии», к 2030 году число малых технологических компаний должно увеличиться почти в 10 раз по сравнению с показателем 2023 года: от 1,5 тыс. до 12 тыс. Одновременно с этим такие предприятия будут играть все большую роль в экономике страны и укреплении ее технологического суверенитета. Так, к 2030 году выручка малых предприятий должна вырасти в семь раз, достигнув 2,1 трлн руб., указывается в паспорте федерального проекта.

Другая стратегическая задача, которую реализуют вузовские малые предприятия – раскрытие потенциала среди студентов. Университеты не только обеспечивают молодым людям фундаментальную научную базу, но и развивают у них предпринимательские навыки.

В Самарской области малые инновационные предприятия (МИП) на базе высшей школы функционируют уже более 13 лет, показывая примеры успешной интеграции науки, образования и реального сектора экономики.

К примеру, на базе Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева было создано 18 МИП. Как объясняют в вузе, такие предприятия не только помогают монетизировать результаты интеллектуальной деятельности (РИД), но и формируют вокруг университетов инновационную среду, привлекая талантливую молодежь и создавая новые рабочие места.

От идеи к производству: история «3Д Куб»

Одним из первых и успешных предприятий такого типа в Самарском университете им. Королева стало ООО «3Д Куб». Ученые и инженеры университета исследуют промышленные возможности аддитивных технологий. Напомним, такие технологии предполагают изготовление по 3Д-моделям различных изделий из фотополимеров, пластиков, восков, сталей и сплавов. В 2012 году специалисты вуза представили в конкурсе «СТАРТ» собственную разработку - интеллектуальную систему технологической подготовки заготовительного производства (АРМ технолога-литейщика).

После победы в конкурсе в университете решили развивать это направление в рамках отдельной структуры. Предприятие было учреждено в форме ООО. 40% уставного капитала принадлежит университету, а 60% — авторскому коллективу. Такая модель позволила передать права на использование ноу-хау в уставной капитал МИПа и начать его коммерческое развитие.

Как рассказал руководитель ООО «3Д Куб», а также директор Института двигателей и энергетических установок Самарского университета Виталий Смелов, создание программного приложения позволило алгоритмизировать технологические процессы по изготовлению изделий. «Мы смогли создавать восковые модели для литья по выплавляемым моделям с сокращением времени на технологическую подготовку и повышением качества готового изделия. С этого момента началось развитие МИПа как самостоятельного малого предприятия»,— говорит Виталий Смелов.

Впоследствии «3Д Куб» начал участвовать в более масштабных технологических проектах, в том числе с федеральным грантовым финансированием. Так, в 2024 году команда выиграла конкурс Фонда НТИ на создание опытного образца малоразмерного газотурбинного двигателя с тягой 22 кгс. Объем контракта на три года составил 60 млн руб. «Это проект по созданию предсерийных образцов техники. Мы попали в первую волну конкурса, что подтверждает востребованность и актуальность разработки», — отмечает руководитель предприятия.

Еще одно перспективное направление деятельности Самарского университета им. Королева — создание поршневого двигателя внутреннего сгорания собственной конструкции на базе ООО «Аэрокосмические технологии». Проект также получил грантовую поддержку в размере 29 млн руб. на два года. По словам Виталия Смелова, летом 2025 года завершились испытания полноценной модели поршневого двигателя со своей системой управления и инжектором.

«Мы создали летающую лабораторию, которая демонстрирует возможности команды не только в проектировании, но и в изготовлении работающих образцов», — делится Виталий Смелов.

В перспективе на основе этого двигателя планируется создание линейки товаров — от бытовой техники, такой как косилки и бензотриммеры, до продукции двойного назначения.

В настоящее время в МИП подготовили целую серию опытных и предсерийных образцов различных изделий. Для выхода на серийное производство, например, малоразмерных газотурбинных и поршневых двигателей объемом в тысячу штук в год необходимы серьезные инвестиции в инфраструктуру и материальные ресурсы. «Серийное производство — это новый для нас уровень. Пока мы движемся поэтапно: разрабатываем технологии, испытываем прототипы, вносим изменения и проводим маркетинговые исследования», — говорит Виталий Смелов.

Сегодня МИП «3Д Куб» работает как полноценное хозяйственное общество. Финансовые показатели предприятия показывают позитивную динамику. Оборот предприятия за 2024 год составил 17 млн руб. По итогам 2025 года показатель увеличился до 60 млн. Деятельность компании не ограничивается выполнением грантовых контрактов, она также оказывает технологические и инжиниринговые услуги индустриальным партнерам.

Как уточняют в университете, важная функция МИПов — кадровая и социальная. Малые предприятия выступают связующим звеном между образовательным процессом и практикой, способствуя закреплению талантливых выпускников в регионе. Например, в «3Д Кубе» работает около 30 человек. В коллектив входят как опытные инженеры, так и студенты Самарского университета им. Королева, которые совмещают работу с учебой. «Мы в первую очередь берем своих ребят. Студенты получают уникальный опыт участия в реальных инженерных проектах — от проектирования до испытаний», — отмечает руководитель компании.

Эффект синергии

Для успешной работы малых инновационных предприятий важно выстроить оптимальную схему взаимодействия с университетом как учредителем. Именно тогда модель становится выгодной: университет получает бизнес-механизм быстрой коммерциализации результатов научной деятельности, а малое предприятие — доступ к инновационной инфраструктуре и человеческому потенциалу.

«Когда появляется инноватор как отдельный субъект, то сразу возникает операционная деятельность и расходы: аренда помещения, оборудования, бухгалтерское и правовое сопровождение. Это постоянные затраты, которые могут «подкосить» проект на старте. Университет, позиционирующий себя как предпринимательский, предоставляет инноваторам рабочее место, доступ к оборудованию, чтобы можно было сделать прототип», — рассуждает Виталий Смелов.

Опыт Самарского университета им. Королева и МИП «3Д Куб» показывает, что малые инновационные предприятия могут стать эффективным инструментом интеграции науки, образования и бизнеса. Они позволяют доводить разработки до опытных образцов, привлекать финансирование, создавать новые рабочие места и удерживать таланты в регионе. Успех таких предприятий во многом зависит от гибкой и поддерживающей политики университета, готовности выстраивать взаимовыгодное партнерство и создавать среду, где инновационные идеи получают шанс на реализацию.

Мнение

Виталий Смелов, директор ООО «3Д Куб», директор Института двигателей и энергетических установок Самарского университета им. Королева



Малые инновационные предприятия — это в первую очередь команда, сконцентрированная на решении передовых инжиниринговых и производственных задач, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Преимущество таких структур – в быстрой сборке компетенций на «острый» запрос рынка. В условиях университета МИП становится инструментом ускорения процессов и реагирования на внешние вызовы.