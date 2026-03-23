Партия образована на съезде 1 марта 2020 года. Ее основателем стал Алексей Нечаев, президент компании Faberlic, член центрального штаба ОНФ. В августе 2020 года господин Нечаев был избран председателем «Новых людей». На съезде 19 апреля 2024 года партия объединилась с Партией роста Бориса Титова.

19 сентября 2021 года на первых для себя думских выборах партия преодолела 5-процентный барьер и прошла в Госдуму РФ. Список партии получил 5,32% голосов избирателей. «Новые люди» заняли 5-е место среди 14 участников выборов и сформировали пятую по численности фракцию в Госдуме (13 мандатов).

В 2023 году партия выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы — вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова. По итогам голосования он набрал 5,34% голосов избирателей (4-е место из 5). 24 декабря 2023 года съезд «Новых людей» выдвинул Владислава Даванкова на президентские выборы, назначенные на 17 марта 2024 года. По итогам выборов господин Даванков получил 3,85% голосов избирателей (3-е место из 4).