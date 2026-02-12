Прокурор Воронежской области Валерий Войнов посетил Нововоронежскую АЭС с рабочим визитом

11 февраля 2026 года прокурор Воронежской области Валерий Войнов посетил с рабочим визитом крупнейшего производителя и поставщика электроэнергии региона — Нововоронежскую атомную электростанцию (филиал концерна «Росэнергоатом», входит в госкорпорацию «Росатом»).

Фото: Роман Пышкин

Директор НВАЭС Владимир Поваров ознакомил прокурора области с историей атомной отрасли и основными объектами энергоблоков.

Руководитель предприятия подчеркнул, что помимо производства электроэнергии, одна из задач АЭС как градообразующего предприятия — развитие территории присутствия АЭС через реализацию социально значимых проектов. Особы был отмечен первый среди регионов России опыт соглашения между правительством Воронежской области и госкорпорацией «Росатом», согласно которому дополнительные средства от деятельности атомной отрасли идут в бюджет города Нововоронежа.

Cегодня Нововоронежская АЭС входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Воронежской области. Валерий Войнов оценил весомый вклад предприятия в бюджет и поинтересовался перспективами развития атомной энергетики в регионе.

«Предприятие вносит большой вклад в развитие области. Помимо предоставления населению электроэнергии, уплаты налогов, пополнения бюджета, это еще и создание рабочих мест, обеспечение социальных гарантий граждан, реализация различных общественных проектов»,— подытожил в завершение рабочего визита прокурор Воронежской области Валерий Войнов.