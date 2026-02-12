Татарстан занял первое место среди регионов России по объему выдачи комбинированной ипотеки, при которой льготная программа сочетается с рыночной ставкой. Информацию опубликовал сервис Сбербанка «Домклик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан лидирует в России по выдаче комбинированной ипотеки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан лидирует в России по выдаче комбинированной ипотеки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На республику пришлось 12,3% всех кредитов данного типа. В тройку лидеров также вошли Москва с долей 10,1% и Краснодарский край — 7%.

Отмечается, что на фоне роста цен на жилье лимитов по льготным программам в ряде случаев оказывается недостаточно. В таких ситуациях заемщики оформляют кредит с увеличенным лимитом, где часть суммы предоставляется по льготной ставке, а сверхлимитная — по рыночной.

Анна Кайдалова