В пятницу, 13 февраля, в Башкирии ожидаются порывы ветра и гололед

13 февраля в Башкирии прогнозируется южный умеренный ветер, в северных районах возможны порывы до сильного — до 17 метров в секунду.

Как сообщает Башгидрометцентр, местами пройдет небольшой снег, а днем на севере республики до умеренного. Температура воздуха ночью составит от -13 до -18°С, на юго-востоке региона — от -19, -24°С. Днем воздух прогреется до -10, -5°С.

На отдельных участках дорог возможна гололедица, днем из-за снегопада видимость ухудшится до одного-трех километров.

Майя Иванова