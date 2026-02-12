Места для захоронения урн в стенах скорби станут в Подмосковье платными

Мособлдума приняла региональный закон о взимании платы за пользование местами в стенах скорби (местах захоронения урн с прахом после кремации тел умерших). Введение платы повысит заинтересованность муниципалитетов в строительстве новых стен, пояснил, выступая в Мособлдуме, заместитель руководителя главного управления безопасности Московской области Дмитрий Евтушенко.

По действующим правилам стены могут размещаться за пределами кладбищ на отдельных земельных участках, при этом ниша предоставляется бесплатно — для этого нужно подать заявление и направить пакет документов. Сейчас, по данным управления, на территории области существует 39 стен скорби, места в них закончились.

«На сегодняшний день их (стен.— “Ъ”) фактически нет,— заявил господин Евтушенко.— Для того чтобы муниципалитет сделал новую стену, нужно потратить средства из бюджета, а это немалые деньги». По новому закону места в стенах можно будет резервировать под будущие захоронения (по аналогии с резервированием мест на кладбище под семейно-родовое захоронение). Поправками определят и предельный размер ниши в стене (сейчас это не регулируется) — 350х480х180 мм.

Депутат Мособлдумы Елена Мокринская (КПРФ) заметила, что сейчас в Подмосковье многие кладбища закрыты и люди «вынуждены сжигать родственников в крематориях», чтобы подзахоронить урну в существующей могиле или разместить ее в нише стены. Господин Евтушенко заверил, что право на бесплатное погребение урны в могилу остается.

Стоимость ниши определят методикой, которую утвердит правительство Московской области. Тариф, пояснил Дмитрий Евтушенко, будет зависеть в том числе от сметы на строительство стены и кадастровой стоимости участка. Закон поможет «развитию современных способов погребения и сокращению дефицита земли для создания новых мест захоронения», сказано в пояснительной записке. Средства от продажи ниш в стенах скорби будут направлять на благоустройство и содержание стен скорби и кладбищ. Документ вступает в силу с 1 января 2027 года.

Иван Буранов