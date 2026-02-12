Шестерых нижегородцев будут судить за кражу топлива из нефтепровода

В Нижегородской области в суд передано уголовное дело о хищении топлива из нефтепровода, фигурантами по которому проходят шесть местных жителей. По данным полиции, их обвиняют по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность) и ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража).

Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Преступная группа из мужчин от 39 до 59 лет действовала с декабря 2023 года. Ее участники самовольно подключились к магистральному нефтепродуктопроводу на территории Богородского и Лысковского муниципальных округов.

Похищенное дизельное топливо они продавали напрямую водителям грузовиков или через автозаправку.

Ущерб от противоправной деятельности участников ОПГ составил более 4,3 млн руб. Часть похищенного топлива, стоимостью более 1,8 млн руб. была изъята у них после задержания.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин