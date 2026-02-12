В Самарской области площадь пожара на промышленном объекте увеличилась до 2000 кв. метров

Огонь на складе, который ранее принадлежал производственному предприятию «Электрощит-Стройиндустрия» в Самарской области, охватил площадь две тысячи кв. м. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пожар на территории объекта в поселке Алексеевка Кинельского района начался днем в четверг, 12 февраля. Установлено, что загорелась пластиковая тара в складском здании на площади 600 кв. м. Однако позже площадь пожара увеличилась.

В настоящее время объявлена ликвидация открытого горения. Пожарные разбирают конструкции. Погибших и пострадавших нет.

Георгий Портнов