«Королева надела старинный пояс с вышивкой надкрыльями»

Работа с надкрыльями жуков-златок исторически существовала в разных культурах: в Индии при дворе Великих Моголов, в Мьянме, Лаосе, Камбодже, в отдельных формах — в Китае, а в Европе XIX века всплывала как экзотическая мода, связанная с ориентализмом. Но почти везде техника техника beetle-wing embroidery осталась либо страницей истории, либо музейной витриной. Редко кто сумел сохранить саму технику как живую практику и тем более перевести ее в современность. Таиланд здесь — исключение, и это исключение во многом обязано королеве Сирикит. Именно она вернула ремесло к жизни, поддержала мастеров, обучение и сделала так, что надкрылья жуков снова стали материалом, с которым можно и нужно работать сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

А интерес ее к материалу начался с того, что на один из официальных зарубежных визитов она надела старинный пояс с вышивкой надкрыльями и заинтересовалась необычной техникой и ее историей. Современные ювелиры в Таиланде — вроде придуманной иностранцами, но поддерживающей именно тайские ремесла , Lotus Arts de Vivre — используют эту технику широко. Но не только в Таиланде можно найти очень современный ювелирный дизайн с этой необычной техникой. Самый известный мировой пример — Bibi van der Velden. Биби — нидерландский ювелир, выпускница Gerrit Rietveld Academie с очень узнаваемым авторским почерком. Ее работы — это реальные крылья жуков, золото, бриллианты, цавориты, сапфиры, и все это собрано в дерзкие формы. Ее украшения сегодня считаются каноническим примером того, как исторический материал может звучать абсолютно современно, без этнографического налета и уж тем более кустарности.

Анна Минакова