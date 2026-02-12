«Самокаты под наблюдением»

Готовь проверку саням летом, а самокатам — зимой. Компания Netvision представила ИИ-платформу по распознаванию нарушений на самокатах Micromobility Control. Система работает с сетью городских камер и фиксирует поездки вдвоем, проезд через пешеходный переход, а также парковку в неположенных местах. Заявленная создателями точность — выше 95%. Что делать тем, кто попадает в оставшуюся долю? Предусмотрена ли какая-то процедура оспаривания возможных штрафов? Это пока открытые вопросы.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Представители Netvision также подчеркивают, что их ИИ можно встраивать прямо в умные городские камеры. Такое решение позволит распознавать нарушения локально, на борту. Потенциально это не только снижает время обработки, но и уменьшает нагрузки на инфраструктуру. Создатели Micromobility Control предусмотрели не только интеграцию в городскую экосистему, но и возможность связать платформу с другими внешними решениями. Например, подключиться к данным от кикшеринговых компаний. А это возможность сопоставить информацию с камер видеонаблюдения и сервисов проката. Отмечу также, что разработка способна фиксировать и нарушения водителей частных самокатов. Но что с этим делать, пока сказать трудно. Вопрос идентификации и соответствующих процедур.

Для контролирующих органов разработчики Micromobility Control создали дашборд, который отображает тепловые карты трафика и «горячие точки» нарушений. Кроме того, представители Netvision обещают статистику по времени суток и дням недели. Эти данные в перспективе помогут выявить системность проблем, а также загруженности в часыпик. По сообщению разработчика, ИИ-платформу планируют запустить в трех крупных регионах до конца года.

В своей инициативе компания не одинока. Параллельно с ней кикшеринг в России уже пытается навести порядок своими средствами. В том числе с помощью софта, а не только штрафами. Допустим, в сервисе Whoosh завершить поездку можно только на отмеченной в приложении парковке. У «МТС Юрент» карта делит город на зоны с ограничением скорости, разрешенных и запрещенных поездок. В последних самокат просто замедляется и останавливается. «Яндекс Go» добавил подсказки с панорамами и маршруты до парковок, а в местах скопления самокатов использует сотрудниковскаутов, которые следят за соблюдением правил парковки.

Александр Леви