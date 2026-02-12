Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

Есть ли у вас личная мантра здоровья? Тот самый постулат, в котором кратко перечислены принципы, которые вам помогают. Журналисты The New York Times опросили два десятка врачей и авторов профильных проектов, в результате получились сжатые и простые формулы про физическое и ментальное здоровье. Вот некоторые из них.

Иногда сон надо ставить на первое место — придется идти на компромиссы. Другой респондент замечает, что сон важен, но не настолько, чтобы из-за него тревожиться и зацикливаться, а ложась в кровать, бояться не заснуть. Лекарством и любовью авторы называют еду, призывая наслаждаться и тем, и другим. А вот ультрапереработанные продукты — это не еда, а просто вкусно. Выбирая сиюминутную радость, мы забываем о питательных веществах.

Кишечнику уделяется особое внимание: респонденты напоминают, что он связан с мозгом и иммунной системой, и это один из главных путей к здоровью и долголетию. Никто не знает наше тело лучше нас самих, говорят опрошенные изданием врачи, поэтому к нему стоит прислушиваться, а потом прислушаться к медицине.

Смерть неизбежна, но больше времени все же стоит тратить на поддержание здоровья, чем на лечение. И обязательно знайте свои цифры: индекс массы тела, артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерин. Старение — это хорошо, добавляют специалисты. Появляется мудрость, выносливость и счастье, и надо сосредоточиться на том, что вы еще можете, а не на том, чего уже нет. А счастье, в свою очередь, — совсем не заводская настройка, но есть приемы, которые помогут этот навык развивать.

Анна Кулецкая