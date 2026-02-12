Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Банк «Йошкар-Ола» разместил 222 млн рублей в депозит ЦБ

Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) разместил 222 млн руб. временно свободных средств в депозит Банка России по операции «овернайт». Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия информации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сумма соответствует 10,45% от балансовой стоимости активов банка. По состоянию на 1 июля 2025 года активы банка составляли 2,125 млрд руб.

Средства размещены 10 февраля 2026 года сроком на один день. Сделка является существенной и произведена в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Анна Кайдалова