Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) разместил 222 млн руб. временно свободных средств в депозит Банка России по операции «овернайт». Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банк «Йошкар-Ола» разместил 222 млн рублей в депозит ЦБ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Банк «Йошкар-Ола» разместил 222 млн рублей в депозит ЦБ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сумма соответствует 10,45% от балансовой стоимости активов банка. По состоянию на 1 июля 2025 года активы банка составляли 2,125 млрд руб.

Средства размещены 10 февраля 2026 года сроком на один день. Сделка является существенной и произведена в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Анна Кайдалова