Пермский завод требует с ивановского производителя электроники 12,5 млн рублей

АО «Совместное технологическое предприятие “Пермский завод металлообрабатывающих центров”» направило исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения, неустойки и штрафа с АО «Мехатроника». Общая сумма требований — 12,56 млн руб. Иск принят к производству Арбитражным судом Пермского края, следует из данных сайта «Электронное правосудие». Обоснование настоящих требований пока не раскрыто.

АО «Мехатроника» занимается производством приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления в Иваново. Согласно официальному сайту, началом деятельности считается создание в Ивановском государственном энергетическом университете коллектива, занимающегося изучением систем числового программного управления для металлообрабатывающего оборудования. Состав учредителей АО в Rusprofile не раскрывается.

АО «Совместное технологическое предприятие “Пермский завод металлообрабатывающих центров”» — единственная в Прикамье станкостроительная компания. Структура акционеров не раскрывается с 2020 года. Ранее было известно, что ими были ООО «Альянс+», «Станкопром» и пермский производитель компонентов для ракетных двигателей ПАО «Протон-ПМ».