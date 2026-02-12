В Челябинск перевезли трех детей, пострадавших в ДТП в Башкирии

Из Башкирии в Челябинск санитарная авиация перевезла трех детей, пострадавших в дорожной аварии в Учалинском районе. Состояние двух детей оценивается как тяжелое, еще одного — как среднее. Об этом заявил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Дети будут проходить лечение в Челябинской областной больнице. Их беременная мама, которая также пострадала в ДТП, все еще находится в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Башкирии в состоянии средней тяжести.

Авария в Учалинском районе произошла 10 февраля на 130 км автодороги Белорецк — Учалы —Миасс. По данным ГАИ Башкортостана, на трассе столкнулись «Лада Гранта» и Daewoo Matiz. Двухлетняя пассажирка второго автомобиля скончалась на месте.

Ольга Воробьева