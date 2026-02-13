Блокнот гурмана

Эта подборка посвящена главному празднику февраля — Дню Святого Валентина. День всех влюбленных в этом году приходится на субботу, и петербургские рестораны с энтузиазмом поддержали тему «сердечной» гастрономии.

Фото: Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg: устрицы на лепестках роз

Отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg в День влюбленных решил отдать во власть романтики все свое пространство. В итальянском ресторане Percorso состоится гала-ужин из пяти курсов с приветственными коктейлями «для нее» и «для него» с аристократичным музыкальным сопровождением: для гостей вечера прозвучат оперные арии в исполнении солистов Мариинского театра.

Xander Bar примет у себя джазовый вечер, шеф-повар азиатского ресторана Sintoho Бадма Адучеев добавил в меню японских устриц и десерт «Баваруаз», а в «Чайной гостиной» сервируют «романтическую чайную церемонию» для двоих. Подача будет под стать празднику: например, устрицы будут сервировать на лепестках роз.

Фото: MR. BO

Mr. Bo: Инь и Ян гастрономии

Шеф и совладелец ресторана Мr. Во Дмитрий Богачев подготовил к празднику специальный сет из семи перемен, построенный на вкусовых контрастах. Дмитрий давно увлечен азиатской культурой, а новому сету вдохновение подарила древняя легенда о двух драконах. Инь и Ян означают в китайской философии взаимодействие двух противоположностей, которые, встретившись после тысячелетий одиночества, обнаружили, что они идеально дополняют друг друга, становясь совершенно цельными именно вместе.

«Этот сет — гастрономическое воплощение их вечного сна, где свет и тень, жар и прохлада, сладость и острота не вступают в противоречие, а ведут тонкий диалог. Инь и Ян не могут обойтись друг без друга, как тень может существовать только там, где есть свет: так и мы не можем без наших любимых, даже если любимый человек — полная наша противоположность»,— говорит Богачев.

Сет будут готовить 14, 15 и 16 февраля.

Фото: Дмитрий Многолет

Dreva: любовь по рецепту

Шеф-повар ресторана Dreva Эрик Тамм представит 13 и 14 февраля романтическое меню из 12 курсов. Идею он почерпнул из фильма «Рецепт любви», в котором объединяются высокая французская кухня, любовь к гастрономии и романтические чувства между мужчиной и женщиной.

В эти два вечера Эрик будет готовить прозрачное консоме из петуха (жест уважения к французской кухне) и потофе Dreva (утонченное прочтение классического pot-au-feu). На десерт — «норвежский омлет»: бисквит с кремом и мороженым, покрытый меренгой и слегка подрумяненный. Музыкальная палитра вечера — романтические композиции в исполнении пианиста Мариинского театра.

Фото: Nordic

Nordic: путешествие в Муми-дол

В ресторане Nordic задумали устроить настоящий Муми-пир на весь мир. Эрик Тамм и его команда готовят меню из 10 перемен в стиле новой нордической кухни — блюда, которые вполне могли бы прийтись по вкусу обитателям Муми-дола.

«В феврале они еще сладко спят, набив животы мягкими сосновыми иголками... Но все их сны — про любовь. А еще, конечно, про еду! И немножко про дружбу и приключения»,— улыбается Надежда Третьякова, основательница и вдохновительница ресторанов Nordic и Dreva.

Фото: Гранд Отель Европа

«Европа»: классика при свечах

Обновленный ресторан «Европа» в «Гранд Отеле Европа» 14 февраля готовит романтический музыкальный ужин при свечах «Джаз. Все о любви». Вокал, фортепиано и саксофон исполнят золотую классику джаза: Let’s Fall in Love Фрэнка Синатры, L.O.V.E. Нэта Кинга Коула, Don’t Mean a Thing Дюка Эллингтона, All the Things You Are Эллы Фицджеральд и другие известные композиции.

Специально для этого вечера шеф-повар отеля Денис Соболев подготовил сет-меню из пяти курсов: карпаччо из копченого тунца; маринованную утиную грудку с тыквенно-яблочным кремом; черную треску с голубцом из лангустина; подкопченное филе говядины прайм с картофельно-сельдереевым мильфеем и десерт «Сердце желаний».

Фото: Гранд Отель Мойка 22

«Гранд Отель Мойка 22»: торт-валентинка

Авторским тортом-валентинкой с муссом Baileys, кремом маскарпоне, шоколадным ганашем и, конечно, с розами будет угощать гостей в День всех влюбленных кондитер «Гранд Отеля Мойка 22» Розанна Чечеткина.

В Чайной гостиной можно попробовать особую коллекцию пирожных для чайной церемонии — эклеры с ганашем, шоколадные тарталетки с подложкой из розового перца и пяти видов семян, малиново-вишневым кули, кремом шанте и маскарпоне, а также муссовые пирожные с фисташковым муссом, малиновой начинкой и шоколадным сабле. В бельэтаже отеля на токийском винтажном рояле будут звучать джазовые композиции в исполнении пианиста Александра Буткеева.

Фото: Сергей Мельников

Kira: гастрономия плюс театр

Бренд-шеф ресторана Kira Павел Циклинский разработал к 14 февраля авторский сет из четырех курсов, а шеф-бармен Павел Боченков — два коктейльных сценария: алкогольный и безалкогольный.

Вечер будет камерным — Павел и его команда приготовят всего 14 сетов. Каждая пара получит меню-открытку с уникальным номером и сможет принять участие в розыгрыше пригласительных билетов на премьерный показ спектакля Валерия Фокина «РЕВИЗОР с продолжением» в Александринском театре, который состоится 27 февраля. Музыкальным акцентом вечера станет выступление квинтета Newzette.

Фото: Мечтатели

«Мечтатели»: петербургские истории любви

Ресторан «Мечтатели» запустит ко Дню всех влюбленных коллаборацию с бистро Soul Babe: команды проектов взялись поговорить на языке коктейлей о чувствах к Петербургу и тех эмоциях, которые здесь испытывают.

Нателла Кохаридзе, одна из основательниц Soul Babe и его шеф-бармен, придумала напитки по мотивам прогулок по излюбленным маршрутам и трогательных личных воспоминаний: ожидание на трамвайной остановке, разговоры на лестничных пролетах, внезапные встречи на пересечении линий и переулков. «Поцелуев мост», «Свидание в Летнем саду», «Белые ночи» — настоящее признание в любви к городу.

Изящный штрих — малиновый кекс с кремом муслин на основе заварного крема с ромом и взбитым маскарпоне, который шеф-повар ресторана Виталий Папп создал в пару к бокалу розе.

Фото: Pastrama Мама

Pastrama Мама: вечерний сет

Праздничный вечерний сет из пяти позиций в сопровождении фирменных коктейлей подготовили в Pastrama Мама. 14 февраля гостям предложат крудо из пастрами-гребешка, тартар из ягненка с сумахом, суп-велюте из копченых перцев с муссом из горгонзолы, пастрами веллингтон с трюфельным демиглясом и мильфей с кремом из копченого яблока и беконом.

Фото: Regions

Regions: пять перемен чувств

Шеф-повар ресторана современной кухни регионов России Regions Максим Ражев создал ко Дню всех влюбленных романтический сет, передающий эволюцию романтических эмоций — от легкой интриги к насыщенной глубине и теплому финалу.

В основе ужина из пяти перемен, как всегда в этом ресторане,— сезонные продукты и гастрономическая драматургия. Вечер стартует с ладожской форели с мандариновой сальсой и фенхелем; далее последует корень сельдерея с крымским черным трюфелем. Продолжат вечер пирог из ладожских рыб со шпинатом и соусом из фенхеля, а также утиная грудка с пюре из пастернака и соусом из глинтвейна. Финальный штрих — карамельный фондан с мороженым из лесного ореха.

Фото: Jerome

Jerome: юбилей в День влюбленных

Итальянский ресторан Jerome открылся 14 февраля 2016 года — ровно 10 лет назад. В день рождения юбиляров поздравит группа Sombreros, которая летит на праздник прямиком из Испании. Шеф-кондитер Наталья Дорошенко испечет праздничный торт, а меню вечера украсят плато из морепродуктов, тартар из мраморной говядины, спагетти алла вонголе с икрой морского ежа и ризотто со скампи. В честь юбилея, который символично совпадает с Днем влюбленных, проект запускает в своих соцсетях проект «10 лет — 10 судеб»: его герои расскажут, как Jerome повлиял на их жизни и почему стал для них особенным, поделятся своими историями любви к ресторану.

Светлана Куликова